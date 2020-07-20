БРЮССЕЛЬ, 20 июля — Dow Jones. Переговоры лидеров 27 государств-членов ЕС относительно планов восстановления экономики общим объемом в 1,8 трлн евро (2,06 трлн долларов США) в воскресенье вечером зашли в тупик.

После трех дней обсуждений пакета расходов, призванного вывести европейскую экономику из глубокого спада, спровоцированного пандемией коронавируса, лидеры ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно его размера, объема грантов и некоторых дополнительных условий.

Дискуссии продолжались всю ночь и возобновятся в понедельник после полудня по брюссельскому времени.

Неспособность лидеров ЕС договориться может вызвать негативную реакцию на финансовых рынках. Всего несколько недель назад в ЕС говорили о наличии базового консенсуса по общим положениям плана, а также о необходимости его согласования до начала традиционных летних каникул в конце июля.

Первая за пять месяцев очная встреча лидеров ЕС стартовала в пятницу утром в атмосфере надежд на то, что к вечеру субботы участники согласуют многолетний бюджет в размере более 1 трлн евро, а также план восстановления, размер которого, по мнению Брюсселя, должен составлять 750 млрд евро.

Этот план предполагает поддержку стран, сильнее всего пострадавших от коронавируса, таких как Италия, Испания и Греция, без увеличения их уже и без того высокого государственного долга. Такая поддержка позволила бы им увеличить антикризисные расходы уже в ближайшее время. Сотни миллиардов евро, необходимые для финансирования плана, Европейская комиссия планировала привлечь через долговые рынки, что стало бы беспрецедентным шагом.

Между тем расхождение позиций относительно размера плана восстановления и той части средств, которая будет направлена на гранты, оказалось слишком существенным, чтобы его можно было преодолеть в желаемые сроки. Участники разбились на два лагеря, первый из которых, во главе с Нидерландами, выступал за уменьшение суммы грантов, а второй, включающий Францию, Германию и южные страны, по которым коронавирус нанес особенно болезненный удар, продолжал добиваться, чтобы на гранты было выделено 500 млрд евро, как изначально предполагалось.

В воскресенье вечером Нидерланды предлагали утвердить фонд в размере 700 млрд евро, из которых половина будет направлена на гранты. Франция, Германия, Италия и Испания настаивали, что объем грантов должен быть не меньше 400 млрд евро.

Лидеры ЕС расходятся и по другим вопросам. Например, им не удается достичь консенсуса по вопросу об уменьшении бюджетного финансирования тех стран, которые не поддерживают достаточно высокие демократические стандарты. С повышением градуса дискуссий участники, похоже, забыли о правилах социального дистанцирования и необходимости надевать маски, продолжая горячие споры в кулуарах. Бюджет в размере триллиона евро охватывает расходы по всем проектам ЕС в 2021-2027 году.

Что касается плана восстановления, то Нидерланды, которые являются крупным донором бюджета ЕС, настаивают, чтобы члены Евросоюза могли блокировать выплаты странам, не исполняющим обязательств по реформированию своей экономики. Это требование вызывает яростное сопротивление со стороны Италии.

Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, лидеры ЕС продолжали атаковать позицию премьер-министра Нидерландов Марка Рютте даже за воскресным ужином.

"Возможно, что на несколько дней вы станете героем в своей стране, но потом все европейские граждане будут винить вас в том, что вы заблокировали адекватную реакцию", — вспоминают слова итальянского премьер-министра Джузеппе Конте осведомленные источники.

Другие источники, обслуживающие переговоры, отмечали, что переговоры, вероятно, затянутся до поздней ночи. Мы не способны договариваться, пока совсем не стемнеет, сказал один из них.

— Автор Laurence Norman, laurence.norman@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ