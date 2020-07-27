МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной валюте на уровне "BB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги Греции отражают высокие уровни дохода на душу населения…. Сильные стороны противопоставлены слабому среднесрочному потенциалу роста, чрезвычайно высокому уровню неработающих кредитов в банковском секторе и очень высоким запасам государственного долга и чистого внешнего долга", — отмечает Fitch.

При этом стабильный прогноз отражает степень уверенности в устойчивости государственных финансов и экономического роста после пандемии COVID-19.

Fitch ожидает, что ВВП Греции восстановится в 2021 году до роста на 5,1%, хотя темпы восстановления очень неопределенные. "В наших прогнозах есть существенные риски снижения, особенно в случае возобновления вспышек коронавируса", — добавляет агентство.

Отмечается, что Фонд восстановления экономики ЕС, согласованный на саммите Европейского совета 21 июля, может ограничить ожидаемое ухудшение состояния государственных финансов, а также внести позитивный вклад в будущий экономический рост.

Увеличение заимствований в этом году, по мнению экспертов Fitch, приведет к росту общего долга страны к ВВП. Агентство прогнозирует, что коэффициент задолженности вырастет с 176,6% на конце 2019 года до 197,0% в этом году, а затем снизится в течение следующих двух лет, до 185,0% в 2022 году.