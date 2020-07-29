КИЕВ, 29 июл — ПРАЙМ. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте в июне вырос на 3,85% — до 85,01 миллиарда долларов, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов Украины.

"Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 2,7%, до 2 269,170 миллиарда гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте — на 3,85%, до 85,01 миллиарда долларов. Всего за отчетный период расходы на погашение госдолга составили 41,5 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов — ред.), а на обслуживание — 7,5 миллиарда гривен (271 миллион долларов — ред.)", — сообщается на сайте министерства.

По итогам прошлого года размер госдолга Украины составил 84,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Ранее занимавшая должность министра финансов страны Оксана Маркарова заявляла, что этот долг в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в этом году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП. При этом министерство сообщало, что Украина в текущем году должна выплатить 16,4 миллиарда долларов госдолга, а пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 миллиарда.