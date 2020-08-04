МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Для экономики Швеции результат отказа страны от жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19, о котором спорили экономисты по всему миру, превзошел ожидания экспертов, пишет Bloomberg.

На 5 августа запланирована публикация предварительного отчета правительства Швеции по итогам второго квартала 2020 года. Ожидается, что падение ВВП Швеции будет зафиксировано на уровне 7%, что может стать беспрецедентным для крупнейшей экономики Северной Европы.

Как заявили изданию опрошенные экономисты, спад Швеции будет менее существенным, если сравнивать с США и большей частью других европейских государств.

"Шведская экономика не осталась невредимой, несмотря на отсутствие жесткого карантина, однако мы считаем, что падение ВВП во втором квартале будет на две трети меньше, чем в еврозоне", — прокомментировал агентству экономист Дэвид Оксли.

В то же время на другой чаше весов такая политика страны привела к негативным последствиям: высокой смертности граждан Швеции от COVID-19.

Аналитики отмечают, что также остается открытым вопрос о том, будет экономика Швеции восстанавливаться быстрее, чем в соседних (принявших карантинные меры для населения) Дании и Норвегии: у этих стран зафиксирован более низкий уровень смертности.

"Мы не знаем, как вирусная стратегия повлияет на экономику в долгосрочной перспективе", — пояснил Торбьерн Исакссон.

Напомним, что, в отличие от других европейских стран, Швеция приняла решение не вводить жесткие карантинные ограничения: несмотря на распространение инфекции, в стране продолжали работать предприятия и сферы услуг, и школы, и детские сады. Власти только призвали граждан соблюдать меры предосторожности и социальной дистанции.