МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. ВВП Индии из-за последствий пандемии коронавируса упадет впервые за последние 40 лет, считает старший научный сотрудник индийского исследовательского института Observer Research foundation Михир Сваруп Шарма.

"Экономически Индия от пандемии сильно пострадала. ВВП упадет, что для Индии редкий случай: этого не было уже четыре десятилетия с 1978 года. Вот почему мы до конца не знаем, как с этим справиться. Наше правительство не знает, как эффективно с этим справляться. И само правительство нуждается в пополнении бюджета, чтобы стимулировать экономику и расходовать на что-то полезное. Такова сейчас ситуация", — сказал Шарма в ходе вебинара "Мировая экономика после COVID-19", организованного на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, Индия сейчас находится "в довольно плохом положении, особенно если брать "большую двадцатку". "Поэтому в Нью-Дели мы задаемся целым рядом вопросов: какова наша роль в мировой экономике после ковида, как добиться инвестиций для того, чтобы вернуться на траекторию роста и как себя защитить от кризиса в цепочке поставок", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в Индии еще в первом квартале текущего года выражалась серьезная озабоченность из-за неопределенности по вопросу возобновления производства на заводах Китая. "Это касалось экономического развития в Индии. Сейчас идет изменение конфигурации цепочек поставок, мы стали очень зависимы от тех из них, которые основаны на Китае. Мы поняли, что нельзя больше игнорировать нашу зависимость от одной страны. И с нашей точки зрения, это не основа для устойчивого развития, нужна диверсификация, нужно искать альтернативные источники сырья. Нужны более решительные действия, чтобы снизить зависимость от Китая", — подчеркнул аналитик.

Отношение к экономическому развитию в Индии в связи с пандемией коронавируса меняется. "Премьер-министр Индии Нарендра Моди придумал фразу, которая характеризует экономическую политику Индии после ковида, — "самодостаточная Индия". Это означает меньшую зависимость от импорта из Китая, увеличение внутреннего производства и участие в мировых цепочках поставок. Конечно, непонятно, как это будет реализовываться, много связано с внутренней политикой, но таков сейчас общий подход", — пояснил Шарма.

По словам эксперта, есть и геополитические причины, которые заставляют Индию пересмотреть подходы к международному сотрудничеству и экономическим связям, которые существуют с Китаем. "Это касается и торговых организаций, в которые входит Китай. С учетом отношений с Китаем сейчас сложно представить, что Индия войдет в какую-то экономическую группу, куда также войдет Китай", — заявил Шарма.

На его взгляд, "было бы стратегически неверно усиливать сотрудничество с Китаем на двустороннем или многостороннем уровнях". "Так или иначе, нужно ответить на вопрос стоит ли затрачивать энергию на минимногосторонние группы, куда входит Китай. К таким относится и БРИКС. Нам придется прикладывать больше усилий, чтобы работать в таких институтах как БРИКС", — указал аналитик.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.