КИЕВ, 7 авг — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в июле выросли на 1%, до 28,8 миллиарда долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Национального банка страны.

"По состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины составили 28,802 миллиарда долларов США (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1,0%. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлено прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на динамику резервов повлияли валютные поступления в пользу правительства в течение месяца в размере 1,75 миллиарда долларов, в том числе 1,128 миллиарда — от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) и 608,2 миллиона долларов — от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в валюте. Указывается, что на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1,5 миллиарда долларов.

Кроме того, на динамику резервов повлияли операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке – регулятор продал 498,7 миллиона долларов и купил 130 миллионов долларов. Также на динамику повлияла переоценка финансовых инструментов – в прошлом месяце их стоимость увеличилась на 406,3 миллиона долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", — добавили в Нацбанке.