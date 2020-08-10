МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Действующий президент республики Беларусь Александр Лукашенко, по предварительным данным, набрал 80,23% голосов избирателей. Об этом в понедельник утром сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

"За него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек", — сообщила глава ЦИК на брифинге.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки в стране пришли 5 миллионов 790 тысяч человек. Таким образом, явка составила 84,23%.

Второе место, по предварительным данным, у кандидата на пост президента Светланы Тихановской, она набрала 9,9%.

Напомним, что президентские выборы в Беларуссии прошли 9 августа, в воскресенье.

В Минске накануне обострилась обстановка, как и в ряде других белорусских городов. Недовольные организацией и результатами голосования за президента страны граждане вышли на улицы. Силовики используют для разгона толпы светошумовые гранаты и слезоточивый газ.