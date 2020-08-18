МИНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) заявил, что рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завода "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ" создают стачечные комитеты.

"Создали стачкомы на всех рудоуправлениях шахтёры ОАО "Беларуськалий"… В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завод "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ", — говорится в заявлении БКДП на его сайте во вторник.

Конгресс предлагает также создать Национальный стачечный комитет, от имени которого вступить в диалог с властью.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.