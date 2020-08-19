МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден официально утвержден кандидатом на пост президента страны партии Демократов.

Это решение было принято на национальном съезде Демократической партии, который прошел в штате Висконсин 18 августа в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Партийные делегации от штатов и территорий страны огласили результаты прошедших праймериз: Байден набрал наибольшее число голосов партийных делегатов, сообщает CNN.

Всего за Байдена отдали свыше 3550 голосов.

На съезде выступили представители Делавэра, тут Байден прожил большую часть своей жизни. Как рассказал губернатор штата Джон Карни, уж ена посту сенатора Байден ездил на работу на поезде вместе с остальными пассажирами. Действующий сенатор от штата Томас Карпер в свою очередь выступил, рассказав о честности, скромности и правдолюбии политика, а также о его уважительном отношении к окружающим и заявил, что Байден "наводит мосты, а не строит стены".

В свою очередь Байден поблагодарил присутствующих и заявил, что такие результаты голосования важны не только для него, но и для его семьи.

Ожидается, что завтра — 20 августа — кандидат в президенты выступит с официальной речью.

Напомним, что выборы президента США намечены на 3 ноября текущего 2020 года.

Кандидатом от Республиканской партии стал действующий президент США Дональд Трамп.