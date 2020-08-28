МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российское руководство обеспокоено экономическими последствиями политической ситуации, которая в настоящее время происходит в Белоруссии. При этом у самой экономики России есть запас прочности, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности, скорее наоборот, и учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений, учитывая наше Союзное государство, конечно, это тема, которая вызывает нашу обеспокоенность", — прокомментировал пресс-секретарь в пятницу.

"У нас есть, безусловно, определенный запас прочности — у нашей экономики, что позволяет поддерживать все процессы в экономически стабильном состоянии и хеджировать риски", — добавил Песков.

По его словам, критерии, по которым Москва может задействовать в Белоруссии резерв из сотрудников правоохранительных органов, это выход ситуации из-под контроля, когда в опасности могут оказаться органы государственной власти и мирное население соседнего государства.

"Прочитайте еще раз просто слова президента, уже все сказано. То есть, естественно, гипотетическая ситуация выхода ситуации из-под контроля, когда в опасности стабильность, вообще существование органов государственного управления и безопасность людей, которая в результате экстремистских действий может наступить. Вот вам и критерии", — ответил пресс-секретарь на вопрос о параметрах задействования российского резерва правоохранителей в Белоруссии.

Напомним, что президент России Владимир Путин накануне заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе белорусского лидера Александра Лукашенко.