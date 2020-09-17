МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Суд запретил китайскому миллиардеру, руководителю туристического и финансового конгломерата HNA Чень Фэню тратить деньги на красивую жизнь. Как пишет The New York Times, суд наложил запрет из-за долгов компании.

В частности, Чень Фэню запрещено летать первым классом, а также путешествовать на высокоскоростных поездах. Ему запрещено селиться в роскошных отелях и посещать дорогие курорты.

Помимо этого миллиардер не может покупать недвижимость, а также делать дорогостоящий ремонт у себя дома.

Под запрет суд апопали все траты, которые не являются необходимыми для жизни и работы.

Как пишет South China Morning Post, Чень Фэнь, если захочет потратить большие суммы денег, должен получать специальное разрешение.

Что послужило причиной для такого жесткого решения суда?

Основанием стало нарушение компанией HNA мартовского предписания суда, которое было вынесено по итогам разбирательства с одним из инвесторов финансовой онлайн-платформы Jubaohui (принадлежит компании). Жительница Китая купила в 2018 году на платформе два инвестиционных продукта.

"Когда она не получила того, что ей причитается по условиям инвестиционного соглашения, она подала на компанию в суд", — рассказывает NYT.

Судья постановил компании в течение 10 дней выплатить ей долг с процентами, однако HNA не сделала этого. Из-за этого на сентябрь текущего 2020 года компания оказалась должна 50 тысяч долларов, но даже такой небольшой с точки зрения большого бизнеса долг компания не могла погасить.

К финансовой неустойчивости HNA в последний годы привела агрессивная политика руководства компании по расширению бизнеса: долгие годы структура скупала дорогую недвижимость и доли в таких компаниях, как сеть отелей Hilton, финансовой структуры Deutsche Bank и авиакомпания Virgin Australia. Сделки менеджмент HNA совершал на взятые в долг средства: у компании сформировалась задолженность в десятки миллиардов долларов, она начала распродавать активы и попала в поле зрения правительства Китая.