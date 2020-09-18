МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Немейкая экономика, которая является топовой среди европейских стран, окончательно откажется от политики "черного ноля" и залезет в беспрецедентные долги. Как пишет Reuters, такое решение — в планах министра финансов Германии Олафа Шольца.

В следующем 2021 году, отмечается в материале, Берлин намерен занять 100 миллиардов евро. Эти деньги планируется направить на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Это означает, что прежние планы властей страны по выпуску государственных облигаций на 80 миллиардов евро в течение года будут увеличены на четверть.

Экономика Германии переживает сильнейший спад с 1970-х годов. Во втором квартале ВВП ГДР сократился на 10,1% по отношению к первому кварталу текущего года.

Власти вынуждены на фоне этого запускать масштабные программы поддержки, которые направлены главным образом на выплату субсидий бизнесу с ответным обязательством сохранения занятости населения в стране.

По мнению издания, реализация этого плана минфина по наращиванию государственных заимствований будет означать отказ от политики "черного нуля", который был введен в практику и активно использовался на протяжении большей части последнего десятилетия. "Черный нуль" подразумевает отказ от выпуска нового госдолга и стремление к сохранению профицитного бюджета, когда расходы финансируются за счет доходов, в том числе налоговых выплат.

Ранее такой подход к экономике у властей был неоднократно подвергнут критике, пандемия это только усугубила. Зарубежные экономисты и политики говорили о том, что стремление избежать новых заимствований любой ценой сокращает потенциал развития немецкой экономики. Стимулом же могут — наоборот — выступать дополнительные бюджетные траты.