18 сен — Dow Jones. Представив новую опережающую индикацию одновременно с улучшением краткосрочного прогноза по росту экономики, руководство Федерального резервного банка США в среду сумело избежать коммуникационных недоразумений.

В 2011 и 2012 году ФРС усиливала опережающую индикацию относительно траектории процентных ставок в периоды, когда экономические прогнозы центрального банка ухудшались. В результате возникла опасность восприятия коммуникаций центрального банка как сигнала о том, что перспективы экономики настолько кошмарны, что ФРС вынуждена принимать дополнительные меры стимулирования, что, скорее, будет подрывать доверие, а не укреплять его.

Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно экономических перспектив в среду не были особо оптимистичными. Он отметил сохранение угроз для экономического роста и необходимость дополнительных расходов со стороны правительства, чтобы их избежать. При этом он признал, что экономические показатели последних двух месяцев оказались лучше, чем многие ожидали.

Прогнозы руководства ФРС показывают, что в банке теперь ожидают меньшего замедления экономики, чем ожидали в июне. Большинство руководителей полагают, что в этом году ВВП сократится на 3% или 4%, тогда как в июне его сокращение прогнозировалось на уровне 5,5%-7,6%.

Кроме того, в ФРС теперь прогнозируют безработицу на уровне 7%-8% в 2020 году и 5,5% в следующем году против июньских прогнозов 9%-10% и 6,5%.

В новой опережающей индикации ФРС сообщает о намерении сохранять низкие процентные ставки до тех пор, пока не будет достигнута полная занятость и пока инфляция не достигнет 2% и не нацелится на умеренное превышение целевого уровня 2%.

Если судить по последним прогнозам, то большинство руководителей ФРС считают, что, даже если инфляция ускорится до 2%, а безработица упадет до 4% (чего они ожидают к концу 2023 года), ставки все равно будет необходимо оставить около нуля. Эти прогнозы не выходят за горизонт 2023 года, но вполне возможно, что новая стратегия ФРС позволит сохранять почти нулевые ставки и дольше, чтобы поддерживать инфляцию выше целевого уровня 2%, который она, по мнению руководителей ФРС, в текущем периоде прогнозирования не превысит.

Изменив конфигурацию опережающей индикации сейчас, ФРС снижает опасность того, что участники финансового рынка, не уверенные в намерениях центрального банка, станут эти намерения испытывать, а также вероятность того, что ее индикация будет воспринята, как негативный сигнал о краткосрочных перспективах американской экономики.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ