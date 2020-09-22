МИНСК, 22 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Белоруссии на конец 2020 года составит 5,9%, а экономика республики сократится на 2,3%, соответствующий прогноз содержится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) по Белоруссии. Прогноз по ВВП улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на один процентный пункт.

В 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%, а по итогам января-августа текущего года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе первый вице-премьер Николай Снопков заявил, что пока нет предпосылок ожидать снижения ВВП страны в этом году по сравнению с 2019 годом. Инфляция в Белоруссии в 2019 году составила 4,7%. В 2020 году стоит цель по инфляции не выше 5%. Между тем, в августе Нацбанк республики заявил, что ожидает годовую инфляцию в пределах 5-5,3%.

"Согласно прогнозу ЕАБР, инфляция на конец 2020 года составит 5,9% и превысит целевой ориентир Национального банка (не более 5%). Давление на цены во втором полугодии будут оказывать ослабление белорусского рубля и повышение инфляционных ожиданий на фоне возросшей волатильности курса национальной валюты. Ограничению масштаба ускорения инфляции поспособствует сдержанный внутренний спрос", — говорится в обзоре "Республика Беларусь: состояние экономики и прогноз", который размещен во вторник на сайте ЕАБР.

При этом в нем отмечается, что по итогам 2021 года темп прироста потребительских цен в стране может замедлиться до 5,1%, что, в том числе, обусловит "прогнозируемая нормализация динамики курса белорусского рубля".

"В целом по итогам 2020 года прогноз ЕАБР предполагает сокращение ВВП Беларуси на 2,3%. По сравнению с предыдущим прогнозом оценка улучшена на один процентный пункт, что отражает главным образом меньший, чем ожидалось, спад во втором квартале из-за работы промышленности на склад", — говорится в макрообзоре.

В нем отмечается также, что в 2021-2022 году специалисты ЕАБР в базовом сценарии ожидают медленного восстановительного роста ВВП Белоруссии — на 1,1% и 1,7% соответственно. По мнению экспертов, этому будет способствовать стабилизация ситуации в мировой экономике, в том числе в России, что "выразится в усилении внешнего и внутреннего спроса".

Вместе с тем, прогноз ЕАБР предполагает, что восстановительный процесс в Белоруссии займет длительное время. Как отмечается в обзоре, высокие складские запасы и неустойчивое финансовое положение предприятий страны будут ограничивать расширение инвестиционной активности, а фискальная политика в условиях реализации налогового маневра в нефтяной отрасли РФ и больших платежей по госдолгу окажет "сдерживающее воздействие" на экономический рост.