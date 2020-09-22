22 сен — Dow Jones. Спад экономики Германии оказался менее значительным, чем ожидалось. Об этом говорится в представленных во вторник осенних прогнозах института Ifo.

Крупнейшая экономика еврозоны в 2020 году уменьшится на 5,2%, а не на 6,7%, как ожидалось летом.

"Падение во 2-м квартале было меньше, чем предполагалось, и текущее восстановление протекает лучше, чем мы ожидали", — отметил Тимо Вольмершаузер, глава отдела прогнозирования Ifo.

Учитывая менее значительное предполагаемое сокращение активности в этом году, темпы роста ВВП Германии в 2021 году, вероятно, будут также менее высокими. В Ifo ожидают повышения ВВП Германии в 2021 году на 5,1%, а не на 6,4%, как прогнозировалось ранее. В 2022 году экономика Германии вырастет на 1,7%, ожидают в Ifo.

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Число безработных в Германии в 2020 году, вероятно, вырастет до 2,7 млн человек против 2,3 млн человек в прошлом году. В 2021 году показатель упадет до 2,6 млн человек и снизится до 2,5 млн в 2022 году. Безработица в 2020 году составит 5,9% против 5,0%, но упадет до 5,7% в 2021 году и будет равна 5,5% в 2022 году.

Положительное сальдо бюджета Германии в 2019 году составило 52,5 млрд евро, но в 2020 году на фоне уменьшения налоговых поступлений и резкого роста расходов на стимулирование оно обернется дефицитом в размере 170,6 млрд евро, считают в Ifo. В следующем году дефицит бюджета уменьшится до 86,9 млрд евро, а в 2022 году он составит 68,4 млрд евро.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Германии также сократится в 2020 году до 215,4 млрд евро с 244 млрд евро, чему будет способствовать падение экспорта, намного опережающее снижение импорта. В 2021 году показатель вырастет до 276,2 млрд евро и достигнет 290,1 млрд евро в 2022 году.

— Автор Maria Martinez maria.martinez@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ