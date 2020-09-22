ЖЕНЕВА, 22 сен — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Глобальный доход от трудовой деятельности за первые три квартала 2020 года сократился на 3,5 триллиона долларов, говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), посвященном влиянию пандемии COVID-19 на рынок труда.

"По оценкам, за первые три квартала 2020 года глобальный доход от трудовой деятельности сократился на 10,7%, или на 3,5 триллиона долларов. Эта цифра не включает поддержку доходов, предоставляемую в рамках правительственных мер", — заявили в МОТ.

Как отмечается, наибольшее падение было отмечено в странах с уровнем дохода ниже среднего, где потери в доходах от трудовой деятельности достигли 15,1%, при этом наибольший ущерб был нанесен региону Северной и Южной Америки, где этот показатель составил 12,1 %.

Сокращение доходов напрямую связано со снижением количества рабочих часов из-за карантинных мер, принятых в связи с пандемией. При этом перспективы на четвертый квартал нынешнего года только ухудшаются.

Согласно основному сценарию МОТ, только в четвертом квартале 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) глобальные потери рабочего времени составят 8,6%, что соответствует 245 миллионам рабочих мест. Во втором квартале 2020 года потери составили 495 миллионов рабочих мест, а в третьем квартале — 345 миллионов.