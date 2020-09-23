МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Власти Швеции после обрушившейся на правительство критики одумались и приготовились к вводу в стране карантинных мер в случае роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Главный эпидемиолог Швеции Адрес Тегнелл сообшил о том, что в течение последних недель в стране был зафиксирован рост числа заболевших во всех возрастных группах.

Больше всего новых случаев заражения — в Стокгольме.

Пока правительство только обсуждает возможное ужесточение мер и введение полноценного карантина в стране, окончательное решение не принято, подчеркнул врач.

Он не стал уточнять, какие именно ограничения могут ввести в стране.

Позиции о возможном введении карантина придерживается и глава управления здравоохранения Стокгольма Бьорн Эрикссон: он призывает горожан следовать рекомендациям врачей и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что Швеция стала единственным членом Евросоюза, кто отказался вводить на своей территории строгие меры из-за пандемии коронавируса.

По данным на утро среды, 23 сентября, в Швеции зарегистрировано 89,4 тысячи случаев заражения COVID-19, из них 5,8 тысячи завершились летальным исходом.