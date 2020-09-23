ЦЮРИХ, 23 сен — ПРАЙМ. Объем мировой торговли товарами во втором квартале 2020 года снизился на 14,3% вследствие пандемии коронавируса, сообщает Всемирная торговая организация (ВТО).

"Согласно данным, опубликованным 23 сентября, объем мировой торговли товарами снизился на 14,3% во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим периодом, так как меры сдерживания COVID-19 затронули экономики всего мира", — говорится в сообщении.

По последним данным, наиболее резкое снижение было зафиксировано в Европе (-21%) и Северной Америке (-20%), в то время как Азия пострадала относительно меньше (-7%).

"Номинальная долларовая стоимость торговли товарами также снизилась во втором квартале, упав на 21% в годовом исчислении. Для сравнения, снижение стоимости торговли товарами во время финансового кризиса было более глубоким: во втором квартале 2009 года было зафиксировано падение на 33%", — сообщили в ВТО.

Отмечается, что долларовая стоимость мировой торговли товарами упала на 23% в апреле в годовом исчислении и на 26% в мае, а затем снизилась до 10% в июне, когда страны Европы начали ослаблять меры изоляции, в то время как в некоторых азиатских экономиках происходил умеренный отскок.

Ежемесячные оценки основаны на данных из 72 стран, на долю которых приходится 92% мировой торговли товарами.