МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Китай лидирует в восстановлении Азиатско-Тихоокеанского региона после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, говорится в докладе международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Агентство пересмотрело свои прогнозы ВВП по региону АТР на 2020 год на фоне роста торговых и потребительских расходов. Прогноз по ВВП Китая на 2020 год был улучшен до роста на 2,1% с 1,2%, а на 2021 год — ухудшен до роста на 6,9% с 7,4%.

Следом по темпам восстановления экономики идут Вьетнам (рост ВВП на 1,9% в 2020 году и на 11,2% в 2021 году) и Тайвань, где, согласно прогнозам агентства, в 2020 году рост ВВП составит 1%, в 2021 — 3%.

Самое сильное снижение ВВП среди стран региона ожидается в Филиппинах (падение на 9,5% в 2020 году, с последующим восстановлением до роста на 9,6% в 2021 году) и Индии, где спад экономики в 2020 году оценивается в 9%, с последующим ее восстановлением до роста на 10% в 2021 году. В целом эксперты агентства ожидают, что ВВП АТР сократится на 2% в 2020 году и перейдет к росту на 6,9% в следующем году.

Ситуация с занятостью будет ключевым фактором, определяющим темпы восстановления. S&P ожидает, что в большинстве случаев уровень занятости вернется к уровню до COVID-19 не раньше 2022 года. Кроме того отмечается, что росту экономики Азиатско-Тихоокеанского региона будут способствовать торговля и производство, но для полного восстановления также потребуется восстановление сектора услуг.

"Пандемия еще не закончилась, но худшее из ее экономических последствий прошло", — отметил главный экономист S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону Шон Роуч (Shaun Roache), чьи слова приводятся в докладе. "Правительства более целенаправленно подходят к сглаживанию кривых COVID, с меньшим использованием общенациональных ограничений", — добавил он.