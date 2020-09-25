МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Уровень безработицы резко вырос в Соединенных Штатах. Об этом со ссылкой на данные министерства труда США сообщает CNBC.

Отмечается, что показатели безработицы выросли на фоне смягчения мер поддержки экономики от правительства страны.

За прошлую неделю — с 13 по 19 сентября — за пособием по безработице обратились 870 тысяч американцев. Неделей ранее — 860 тысяч человек. Аналитики прогнозировали, что заявлений на новые пособия будет только 850 тысяч.

Рост числа безработных был зафиксирован впервые после достаточно продолжительного снижения.

По более ранним прогнозам специалистов, к работе должны были начать возвращаться все больше жителей США: истек срок действия программы по предоставлению дополнительных пособий (выплачивалось из-за пандемии по $600 в неделю). Тем не менее, большое влияние было оказано ситуацией на рынке труда: там по-прежнему неблагополучно.

Наибольший рост первичных обращений за пособиями по безработице зафиксирован в штатах Нью-Йорк и Джорджия. Это 9 тысяч и 6 тысяч человек соответственно.

Эксперты считают, что переломить эту ситуацию могут только действия властей: если Конгресс согласует выделение нового масштабного пакета помощи населению, который, в первую очередь, будет направлен на сохранение занятости.