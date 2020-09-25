МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Госдолг второй по величине европейской экономики — Франции — по итогам второго квартала вырос на 200 миллиардов евро, достигнув 2,6 триллиона евро или 114,1% ВВП, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

"Это на 12,7 процентного пункта выше, чем в прошлом квартале, это самый сильный квартальный рост с начала ведения статистики в четвертом квартале 1995 года", — указывает организация.

Рост показателя отмечается второй квартал подряд — в конце 2019 года госдолг Франции находился на отметке 98,1% ВВП.

Отмечается, что за квартал выросла задолженность центральных органов власти, местных органов власти, а также фондов социального страхования. Insee добавляет, что росту долга способствовала отсрочка по уплате налогов и сокращение налоговых поступлений из-за снижения экономической активности.

В августе Insee сообщил, что ВВП — во втором квартале 2020 года, по окончательной оценке, сократился на 13,8% по сравнению с первым кварталом, Это стало рекордным падением за всю историю отслеживания показателя.