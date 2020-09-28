МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Американскую национальную валюту может в скором времени может ожидать резкий спад, считает экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч.

Как пишет Project Syndicate со ссылкой на мнение эксперта, реальный эффективный обменный курс доллара в период пандемии (с марта текущего года по август) снизился на 4,3%. Но, считает Роуч, американский доллар остается наиболее переоцененной из крупных мировых валют.

Он назвал три причины, которые привели его к выводу: широкий индекс доллара США упадет к концу следующего 2021 года на 35%.

Факторы, которые привели экономиста к таким прогнозам:

резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США,

повышение роли альтернативных мировых валют (евро и юань),



"исчезновение особой ауры американской исключительности".



Особое внимание, по мнению Роуча, надо уделить первому пункту.

Он отметил, что резкий рост дисбаланса в экономике США в настоящее время вызван сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счета текущих операций.

"Падение доллара лишь только началось", — подытожил Роуч.