МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранных валютах на уровне "AA-", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные РДЭ королевства в обеих валютах были сохранены на отметке "F1+". Рейтинг странового потолка остался на уровне "AAA", рейтинг приоритетного необеспеченного долга — на "AA-".

"Рейтинги Великобритании сбалансированы высоким доходом, диверсифицированной и развитой экономикой с одной стороны, а с другой — высокой и растущей задолженностью государственного сектора", — комментируют аналитики агентства свое решение. Поддерживает рейтинги статус фунта стерлингов как резервной валюты и развитой рынок капитала, также говорится в сообщении.

Негативный прогноз отражает влияние пандемии коронавируса на экономику страны и вызванное этим ухудшение состояния госбюджета, отмечают аналитики. Fitch ожидает роста общего госдолга Великобритании до 111% ВВП в текущем году и 118% ВВП в 2021 году. Дефицит госбюджета при этом, по их мнению, вырастет до 17,7% ВВП в текущем году с прошлогоднего уровня в 2,2% ВВП, в 2021 году показатель сократится до 12% ВВП, в 2022 году — опустится ниже 10% ВВП.

По итогам текущего года экономика страны, как ожидается, покажет снижение на 11,5%, в третьем квартале текущего года — рост на 12% в квартальном выражении. При этом прогноз на будущий год остается крайне неопределенным из-за ситуации с условиями выхода Великобритании из ЕС. В случае достижения особого соглашения по этому поводу британский ВВП может показать рост на 6%, в случае его отсутствия — на 4%.