МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Планы провести встречу Евразийского межправсовета, в которой принимают участие главы правительств стран ЕАЭС, 9 октября в Армении на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе сохраняются, но формат прорабатывается, сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Строить планы в наше время – дело неблагодарное. Обостряются давние конфликты, да и COVID-19 не даёт расслабиться. Тем не менее — о ближайших планах комиссии…. Проведение Межправсовета 9 октября в силе, но формат пока прорабатывается", — написала Малкина в Facebook.