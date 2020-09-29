МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Китайская столица — Пекин — вводит ограничение на ввоз замороженных продуктов.

Как пишет Bloomberg, власти китайской столицы испугались замороженных продутов, из-за чего власти города приняли решение ограничить импорт продуктов из регионов с большим риском заражения коронавирусом.

Эти ограничения вводятся из-за опасения, что новый коронавирус может передаваться и через упаковку товаров.

Такое распоряжение компаниям власти мегаполиса отдали после того, как в порту Циндао коронавирусом заразились двое рабочих, занимавшихся разгрузкой замороженных морепродуктов.

В числе стран, откуда ограничили импорт замороженных продуктов — Россия и Бразилия.

Помимо еды, введено ограничение на ввоз растений: это касается поставок из Эквадора, Индонезии и Бразилии.

В то же время издание указывает на то, что доказательств того, что вирус может жить на упаковке, не найдено.

Аналогичные пекинским ограничения еще в середине августа были введены в другом крупном китайском городе — Гуанчжоу — столице самой населенной провинции Поднебесной — Гуандун. Здесь был ограничен импорт замороженного мяса, рыбы и морепродуктов.

Население Пекина составляет около 20 миллионов человек, Гуанчжоу —свыше 14 миллионов человек.