29 сен — Dow Jones. Компании в еврозоне в сентябре стали немного оптимистичнее смотреть в будущее, несмотря на распространение коронавируса, побудившее некоторые правительства ввести новые ограничения для бизнеса и населения.

Согласно данным, представленным во вторник Еврокомиссией, индекс настроений в экономике, отражающий доверие бизнеса и потребителей, в сентябре вырос до 91,1 против 87,5 в августе. Таким образом, индекс растет уже пятый месяц подряд, но остается ниже предкризисного февральского показателя 103,4.

Опрос показал, что компании в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, розничной торговле и строительстве в сентябре стали чувствовать себя более уверенно, в то время как во всех пяти крупнейших экономиках еврозоны также наблюдался рост. Самый значительный рост доверия наблюдался в Италии, что, вероятно, связано с более успешным сдерживанием второй волны пандемии.

Рост доверия в еврозоне указывает на то, что восстановление экономики вряд ли будет остановлено распространением коронавируса, так как более уверенные компании и потребители обычно больше склонны к инвестированию.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ