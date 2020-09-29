ООН, 29 сен — ПРАЙМ. Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в период пандемии и после нее, генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Если мы не предпримем никаких действий сейчас, мы столкнемся с глобальной рецессией, которая может свести на нет десятилетия развития", — сказал Гутерреш.

Он призвал к смягчению воздействия долгового кризиса.

"Облегчение долгового бремени не может ограничиваться наименее развитыми странами; его необходимо распространить на все развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода, которые в нем нуждаются", — сказал генсек.

По его словам, у этих стран должно быть больше времени для осуществления платежей. "Любое комплексное решение должно предусматривать взаимодействие с частными кредиторами и рейтинговыми агентствами", — отметил Гутерреш.

Международные финансовые институты должны располагать ресурсами, необходимыми для увеличения финансирования развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода, которые очень уязвимы и находятся в состоянии долгового кризиса, добавил он.