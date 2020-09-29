АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Турция может покрыть возможный дефицит газа из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе за счет увеличения закупки газа из РФ или импорта сжиженного природного газа (СПГ), заявил РИА Новости экономист и политолог, бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер.

"Турция работает по долгосрочным газовым контрактам. Из Азербайджана мы получаем около 6 миллиардов кубометров газа в год. Если из-за военной ситуации в Азербайджане поставки газа будут прекращены, Турция без труда сможет покрыть эту недостачу. С Россией у нас тоже есть долгосрочные газовые соглашения. Поэтому если Турция почувствует необходимость, она может восполнить нехватку, увеличив импорт либо СПГ, либо российского газа. Предпочтет то, что будет дешевле", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что перспективы увеличения импорта российского газа зависят от его цены, а также связаны с сезонным фактором. "С наступлением зимы объем закупаемого у России газа увеличится", — добавил Сезер.

Турция — традиционно один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, поставки которого осуществляет в страну "Газпром". Однако в последние годы продажи "голубого топлива" компании на турецком рынке падают. Так, в прошлом году они упали на 35% — до 15,5 миллиарда кубометров, а в первом полугодии текущего года "Газпром" снизил поставки газа в республику в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.