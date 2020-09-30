МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что дебаты кандидатов в президенты США, которые прошли минувшей ночью, говорят о том, что нынешний президент Дональд Трамп не сможет сохранить свой пост.

"Судя по ночным дебатам, в ноябре в США будет новый президент", — написал Дерипаска в своём Telegram.

По его словам, "это, конечно, плохая новость для мировой экономики на следующие два кризисных года".

"Но будем надеяться, что новый президент США (Джо) Байден выполнит своё обещание, и США перестанут блокировать усилия мирового сообщества (а этим саботажем сегодня занимаются и Китай, и Индия), направленные на немедленные и значительные сокращения вредных выбросов в атмосферу Земли, включая полный отказ от сжигания угля для производства энергии", — добавил миллиардер.