МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Безработица в Германии в сентябре снизилась до 6,3% с уровня августа в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали значения показателя на уровне 6,4%.

Число безработных в Германии в сентябре снизилось на 8 тысяч по сравнению с августом и составило 2,907 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в сентябре снизился до 6,2% с августовской отметки в 6,4%, а число безработных — до 2,847 миллиона с 2,955 миллиона человек.