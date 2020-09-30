МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство Великобритании рассматривает возможность спасения экономики страны с помощью новых налогов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Institute for Fiscal Studies (IFS), королевству придется пойти на повышение сборов в среднесрочной перспективе.

Это необходимо для того, чтобы пополнить бюджет старны, ведь траты из него резко повысились на фоне пандемии коронавируса.

Агентство поясняет, что Великобритания в период с апреля по август (первые пять месяцев фиксального года) уже была вынуждена занять $222 миллиарда для того, чтобы оказать поддержку экономике страны.

"С момента введения карантина в марте Британия уже взяла в долг больше денег, чем за весь год, последовавший за мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов", — говорится в статье.

IFS оценивает рост госрасходов Британии к 2025 году в 45% ВВП.

Рост трат властей страны на противодействие пандемии COVID-19 ставит под угрозу все обещания, которые правительство давало до до начала пандемии. В частности, премьер-министр Борис Джонсон получил поддержку избирателей на выборах в конце 2019 года в более бедных северных регионах за счет обещаний улучшить их финансовое положение.

Но пандемия внесла свои коррективы: с весны власти оказались перед выбором. Либо деньги идут на финансирование борьбы с эпидемией в ущерб данным ранее обещаниям, либо правительству нужно найти дополнительные деньги для бюджета.

В IFS прогнозируют, что Лондон пойдет на повышение налогов. Но эта мера будет введена в действие только после 2022 года: чтобы не помешать восстановительному росту экономики.