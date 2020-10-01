МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Италию назвали бомбой замедленного действия, заложенной в сердце Европы.

Как пишет агентство Bloomberg, такое сравнение связано с растущим государственным долгом страны.

В этом году из-за роста трат в связи с пандемией коронавируса государственный долг третьей по величине экономики в Европе, как ожидают аналитики, достигнет 158% ВВП.

Не смотря на то, что Рим является одним из главных бенефициаров многомиллиардного общеевропейского плана по спасению экономики, в кратчайшие сроки, даже используя ресурс Брюсселя, стране не удастся заметно улучшить свое финансовое положение.

По мнению аналитиков Bloomberg, в новом 2021 году Италия только встанет на долгий путь по восстановлению и оздоровлению экономики страны. Также не раньше следующего года начнутся меры по стимулированию хронически низких темпов роста ВВП Италии и ее производительности.

При этом, даже при мощной поддержке со стороны Евросоюза, стабилизация ситуации внутри Италии займет большую часть предстоящего десятилетия. При этом нет никаких гарантий, что положительная динамика сохранится и экономический рост страны не замедлится.

Минфин Италии в настоящее время прогнозирует, что экономика страны в текущем году упадет на 9%, а в следующем 2021 году — сможет достичь роста в 6%.