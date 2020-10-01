1 окт — Dow Jones. Американская экономика быстро восстанавливается после вызванной пандемией рецессии, но перед ней может встать новое препятствие: сокращение доходов домохозяйств, которое может стать причиной сокращения потребительских расходов.

В 15.30 по Гринвичу Министерство торговли опубликует данные по финансовому состоянию домохозяйств. Экономисты ожидают, что этот отчет покажет рост расходов потребителей в августе, но их совокупные доходы сократились, в основном из-за сокращения государственной поддержки безработных.

Потребительские расходы – ключевой драйвер роста крупнейшей в мире экономики, на них приходится две трети спроса. Сильные потребительские расходы способствовали росту экономики в 3-м квартале. По прогнозу экономистов, в июле-сентябре ВВП США в годовом исчислении вырос на 30% или более.

Этот рост компенсируют значительную часть потерь, понесенных весной в результате пандемии и карантинных мер. Во 2-м квартале экономика сокращалась годовым темпом 31%, а в 1-м квартале 5%, сообщило на прошлой неделе Министерство торговли. Это было самое сильное падение за все время после Второй мировой войны.

Тем не менее экономка выбирается из глубокой ямы. Но немногие экономисты ожидают, что сильный рост 3-го квартала продолжится, во многом потому, что американцы не смогут реализовать свои возможности и желание тратить деньги. По прогнозу исследовательской компании IHS Markit, в 4-м квартале рост ВВП США в годовом исчислении замедлится до 2,5%.

Другие экономические данные также указывают на замедление восстановления. Число заявок на пособие по безработице превышает докризисные уровни. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидают, что выходящие в пятницу данные покажут увеличение числа рабочих мест в сентябре на 800 000 и снижение уровня безработицы до 8,2% с 8,4% в августе.

В течение августа в экономике было создано примерно 11 млн рабочих мест, то есть около половины от потерянных в начале пандемии 22 млн мест.

До сих пор расходы получали поддержку со стороны сильного роста занятости после отмены карантинных мер, а также благодаря государственной поддержке потребителей.

Дальнейшая траектория экономики неопределенная. Во-первых, неизвестно, насколько увеличится или уменьшится число сокращений в отсутствие вакцины от коронавируса. Во-вторых, воздействие федеральной помощи домохозяйствам ослабевает. Многие семьи получили единовременное пособие в размере 1200 долларов, а также получали повышенное пособие по безработице, сумма которого была сокращена в августе, и выплаты которого должны прекратиться в октябре.

С конца марта по конец июля безработные американцы по закону о помощи в период пандемии получали по 600 долларов в неделю или 2400 долларов в месяц сверх обычных пособий по безработице. По указу президента Трампа, они могут получать дополнительное пособие 300 долларов в неделю не более шести недель, начиная с недели, закончившейся 1 августа.

Если, реагируя на сокращение доходов, потребители сократят расходы, компании, от ресторанов для мастерских по ремонту велосипедов, а также врачи будут меньше зарабатывать, что негативно отразится на росте экономики.

Кроме того, во многом расходы летом отражали отложенный весной спрос. Это включает посещение дантистов, ремонт жилья и покупки одежды. Теперь, когда домохозяйства сделали эти покупки, расходы зимой могут вернуться на более нормальные уровни.

Ханна Парди, 28-летняя жительница столицы Айдахо Бойсе и ее муж весной сократили расходы, так как опасались, что они потеряют работу в больнице. Этого не случилось, и летом они увеличили расходы, сделали ремонт в квартире.

Теперь, по их словам, их расходы вернулись к норме.

"Мы оба чувствуем, что дела в экономике становятся немного лучше, — сказала она. – Это не обязательно значит, что я меньше беспокоюсь из-за пандемии, но я лучше понимаю, как эффективно вести себя в условиях пандемии".

Располагаемые доходы семьи в этом голу увеличились. После того как ФРС понизила процентные ставки, семья переоформила ипотечный кредит под более низкую ставку и в результате они платят на 300 долларов в месяц меньше. Кроме того, судя по информации на сайтах риэлтерских компаний, стоимость их жилья выросла, и они чувствуют себя более обеспеченными.

Этой осенью она планирует предпринять свою первую поездку с марта, в штат Теннеси, чтобы навестить своих родителей. Впрочем, в целом они сохраняют осторожность и предпочитают откладывать значительную часть своих доходов, а не тратить их.

Существует один позитивный знак. Доверие домохозяйств к восстановлению усиливается. Компания Conference Board сообщила на этой неделе, что индекс потребительского доверия в сентябре резко вырос, достигнув самого высокого уровня с марта. Более высокое доверие повышает вероятность того, что потребители будут больше тратить, чем откладывать, что окажет поддержку для экономики.

— Автор Josh Mitchell joshua.mitchell@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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