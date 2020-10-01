МИНСК, 1 окт — ПРАЙМ. Белоруссия оценивает примерно в 146 миллионов долларов потери в 2021 году от внешних факторов, связанных с пандемией коронавируса COVID-19 и мировым кризисом, заявил в четверг премьер республики Роман Головченко.

"Бюджет на будущий год, и я хочу, чтобы все это понимали, формируется в условиях ограниченных средств. Это бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса. Прямые потери от внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются порядка в 380 миллионов белорусских рублей (около 146 миллионов долларов – ред.)", — сказал Головченко на заседании президиума Совмина, видеозапись разместила пресс-служба в Facebook.

В июле Головченко оценил также в 146 миллионов долларов в 2021 году потери бюджета страны от российского налогового маневра в нефтяной сфере.