МИНСК, 1 окт — ПРАЙМ. Белоруссия в 2021 году направит на погашение внешнего государственного долга 1,6 миллиарда долларов, эти средства предусмотрены в бюджете, заявил в четверг премьер республики Роман Головченко.

"На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 миллиарда белорусских рублей (около 1,9 миллиарда долларов по текущему курсу – ред.), в том числе на погашение внешнего государственного долга — 4,2 миллиарда белорусских рублей (1,6 миллиарда долларов – ред.), внутреннего — 700 миллионов белорусских рублей", — сказал Головченко на заседании президиума совета министров, видеозапись которого разместила пресс-служба в Facebook.

При этом премьер республики отметил, что считает нужным упредить комментарии в определенных СМИ, что "страна рухнет под долгами". "Никто не рухнет. Эти средства предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития", — заявил Головченко.

По данным минфина Белоруссии, внешний государственный долг республики на 1 сентября составил 17,7 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,6%.