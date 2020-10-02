МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Эксперты французского инвестбанка Natixis составили список стран, где комфортнее всего жить людям пенсионного возраста, пишет Bloomberg.

Аналитики пришли к выводу, что по всему миру уверенность в благополучной жизни людей пенсионного возраста оказалась под угрозой.

Основным фактором, который усугубил и без того нестабильную ситуацию, стала пандемия нового коронавируса.

Возможная вторая волна COVID-19 приведет к росту безработицы уже в четвертом квартале текущего 2020 года. Это означает сокращение поступлений в пенсионные фонды.

Та часть людей, кто уже потеряли источники дохода, начали тратить свои накопления, которые изначально делались на старость.

Другой риск: низкие ставки банков по вкладам. Это приводит к тому, что часть людей быстрее потратят свои сбережения на старость, часть населения — и вовсе переживут их.

Растущий уровень госдолга — еще один фактор, который влияет на пенсионеров.

Еще два фактора: неравенство в доходах в разных странах и изменения климата на планете.

По мнению аналитиков, это — главные риски для тех, кто уже вышел на пенсию либо только намеревается это сделать.

Что касается конкретных стран, то эксперты Natixis провели оценку уровня благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров в 44 странах. Учитывались материальное благополучие, качество жизни и здоровье.

Лидерами рейтинга стали: