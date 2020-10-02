МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В Англии начал действовать запрет на использование пластиковых соломинок, ватных палочек и мешалок.

Как сообщает CNBC, к этим мерам властям пришлось прибегнуть в рамках борьбы с пластиковыми отходами.

Пока не уточняется, будет ли запрет расширен на другие части Великобритании — Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс.

По подсчетам правительства Англии, жители региона каждый год используют порядка 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов мешалок и более 1,8 миллиарда ватных палочек. Большая часть отходов от их применения попадает в океан, тем самым нанося урон окружающей среде и приводит к гибели морских животных.

Запрет обсуждался несколько лет. Как пишет The Guardian, в Мировой океан уже сброшено порядка 150 миллионов тонн пластиковых отходов, это привело к гибели свыше 100 тысяч морских млекопитающих.