МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов намерены ввести новые санкции против финансового сектора Ирана. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением вопроса.

Как рассказали собеседники издания, это решение администрации президента США Дональда Трампа о новых санкциях против Ирана затронет несколько банков. Ранее эти кредитные организации не подпадали под дополнительные санкции США.

По данным издания, планируется, что о новом плане ограничительных мер могут объявить уже сегодня, 8 октября.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео говорил о планах США ввести санкции против минобороны Ирана. Помимо этого сообщалось, что подписан указ, на основе которого США будут вводить односторонние санкции против Ирана, а также восстановят оружейное эмбарго.