МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Число людей, которые живут в нищете, в текущем 2020 году впервые за 22 года вырастет. Как говорится в прогнозе Всемирного банк, количество живущих в крайней нищете по всему миру растет на фоне пандемии коронавируса, а также из-за спровоцированного этим экономического кризиса.

ВБ считает крайней бедностью ситуацию, в которой ежедневные траты человека составляют меньше $1,9.

Банк прогнозирует, что к 2021 году количество людей, живущих в экстремальной нищете по всему миру, достигнет 150 миллионов. Рост за 2020 год прогнозируется на уровне в 88-115 миллионов человек.

Всемирный банк до пандемии прогнозировал, что уровень крайней бедности в мире — наоборот — в 2020 году снизится до 7,9% от всего населения Земли. Теперь, после экономических шоков, аналитики прогнозируют рост этого показателя до 9,1-9,4%.

Это первый рост числа живущих в крайней нищете с 1998 года. Тогда азиатский финансовый кризис оказал давление на всю мировую экономику.