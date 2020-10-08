ЛОНДОН, 8 окт — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) избрал новым президентом финансового института сроком на четыре года главу Парижского клуба кредиторов и Казначейства Франции Одиль Рено-Бассо, говорится в заявлении финансовой организации.

"Совет управляющих ЕБРР избрал Одиль Рено-Бассо из Франции следующим президентом банка", — говорится в сообщении по итогам голосования акционеров ЕБРР, состоявшегося в рамках ежегодного собрания банка, проходящего в этом году в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что Рено-Бассо, занимающая пост гендиректора Французского казначейства, вступит в полномочия главы ЕБРР позже в этом году.

"Для меня большая честь быть избранным новым президентом Европейского банка реконструкции и развития, поистине уникального учреждения. Я хочу выразить благодарность всем странам, поддержавшим мою кандидатуру, с которыми у меня состоялся неоднократный и плодотворный обмен мнениями за последние несколько месяцев. Я с нетерпением жду совместной работы со всеми акционерами, руководством и персоналом в ближайшие месяцы для реализации амбициозной дорожной карты, которая была только что согласована на ежегодном собрании", — заявила Рено-Бассо.

Новая глава банка придет на смену предыдущему президенту ЕБРР, британцу Суме Чакрабарти, возглавлявшего организацию в течение двух сроков.

Рено-Бассо в качестве главы Казначейства Франции курировала разработку экономической политики Франции, руководила вопросами европейских и международных финансовых дел, торговой политики, финансового регулирования и управления госдолгом. Новая глава ЕБРР также занимала руководящие посты в экономическом и финансовом комитете ЕС, группах G7 и G20, Всемирном банке, ЕБРР и Африканском банке развития.

Новая глава ЕБРР является выпускницей Парижского института политологии (Sciences Po) и выпускницей Национальной школы государственного управления (Ecole Nationale d'Administration). Также она обучалась в Школе государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. Рено-Бассо была удостоена Ордена почетного легиона и Ордена "За заслуги". Новый президент ЕБРР замужем, воспитывает четверых детей.