МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Торговые войны вместе с другими протекционистскими мерами, которые власти разных стран вводили друг против друга, обошлись мировой экономике в $10 триллионов.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на аналитические данные компании Boston Consulting Group совместно с инвестбанком HSBC, именно на такую сумму к 2025 году сократится глобальный ВВП.

Основные факторы, которые на это влияют:

снижение импорта.



Мировую экономику ожидают многотриллионные потери в ближайшие пять лет в случае, случае, если разные страны не откажутся от пошлин и других барьеров, которые служат препятствием международной торговле. Правительства государств такими мерами хотят защитить местных производителей на домашнем рынке, но для глобального мира это служит плохую службу, отмечают аналитики.

Усугубляет эту и без того непростую ситуацию продолжающийся кризис, вызванный пандемией нового коронавируса.