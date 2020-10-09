МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Около 50 самых богатых американцев обладают почти таким же состоянием, что и половина населения США, сообщает агентство Bloomberg.

Как стало известно, состояние одного процента богатейших американцев в совокупности составляет $34,2 триллиона. При этом 165 миллионов жителей США владеют суммарно только $2,08 триллиона.

При этом за последний год 50 самых богатых американцев суммарно разбогатели на $339 миллиардов.

Отмечается, что пандемия коронавируса увеличила это неравенство среди граждан Соединенных Штатов.

Аналитики, опрошенные агентством, добавляют, что подавляющее большинство жителей страны не извлекают выгоду из роста цен на акции. В частности, поколение американцев, которые родились родившееся в период с 1981 по 1996 год, контролируют только 4,6% богатства в США. Это несмотря на то,что именно эти граждане являются главной рабочей силой.