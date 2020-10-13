МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Крупный американский банк Goldman Sachs отказывается верить в национальную валюту страны из-за рисков, которые связаны с испытаниями вакцины от коронавируса, а также с выборами в США. Миру предсказывают новую разрушительную торговую войну

Как сообщает CNBC, аналитики считают, что курс американского доллара будет снижаться по отношению к главным мировым валютам.

Специалисты финансового рынка рекомендуют инвесторам использовать для заработка стратегию коротких позиций. Она подразумевает продажу валюты с намерением выкупить позднее и по более низкой цене. Таким образом ставка будет сделана на обесценивание валюты.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что у доллара в настоящее время "низкий шанс" на укрепление. Поддержку можно было было бы ждать от появления эффективной вакцины от коронавируса, но она задерживается.