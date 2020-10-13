МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Пабы в Великобритании начали превращаться в офисные помещения. Как пишет Business Insider, пивные заведения решили предоставлять своим клиентам рабочее место вместе с доступом в интернет, а также горячую еду и напитки.

Уже несколько десятков пабов поддержали такую инициативу.

"Мы надеемся, что это позволит людям снова погрузиться в суету и не сходить с ума, сидя дома в четырех стенах", — прокомментировала изданию управляющая Culcheth Arms Дженни Хатчинсон.

"Пакетную программу" можно будет купить за 12 фунтов стерлингов (около $15) в день. Сюда входит еда, неограниченный чай и кофе, подключение к интернету.

Владельцы питейных заведений отмечают, что после введения этого пакета количество бронирований столов резко увеличилось.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале действия по всей стране комендантского часа с 22:00 в пабах. Эта мера должна снизить вторую волну коронавируса на острове.

По мнению игроков рынка, эта мера — "еще один сокрушительный удар".