МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ущерб американской экономики от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов. Об этом пишут в своей статье экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс и экономист Гарвардского университета Дэвид Катлер.

Как пишет Bloomberg, по подсчетам авторов статьи, около половины этой суммы — потери ВВП США в результате карантина и приостановки работы в некоторых секторах экономики страны.

Еще одна статья ущерба связана с заболеваниями и высокой смертности среди американцев.

По прогнозам экспертов, для средней американской семьи из четырех человек экономические потери составят почти 200 тысяч долларов.

Весь ущерб от пандемии — 16 триллионов долларов — это около 90% годового ВВП США.

Авторы отмечают, что потенциальный ущерб для экономики США может в два раза превысить суммарные траты страны на военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии.

Саммерс и Катлер поясняют, что их расчеты базировались ан оптимистическом предположении, что к осени следующего года распространение вируса в США удастся сдержать.