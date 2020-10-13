Сколько потеряет экономика США от коронавируса
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Ущерб американской экономики от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов. Об этом пишут в своей статье экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс и экономист Гарвардского университета Дэвид Катлер.
Как пишет Bloomberg, по подсчетам авторов статьи, около половины этой суммы — потери ВВП США в результате карантина и приостановки работы в некоторых секторах экономики страны.
Еще одна статья ущерба связана с заболеваниями и высокой смертности среди американцев.
По прогнозам экспертов, для средней американской семьи из четырех человек экономические потери составят почти 200 тысяч долларов.
Весь ущерб от пандемии — 16 триллионов долларов — это около 90% годового ВВП США.
Авторы отмечают, что потенциальный ущерб для экономики США может в два раза превысить суммарные траты страны на военные операции в Афганистане, Ираке и Сирии.
Саммерс и Катлер поясняют, что их расчеты базировались ан оптимистическом предположении, что к осени следующего года распространение вируса в США удастся сдержать.
https://1prime.ru/world/20201013/832155264.html