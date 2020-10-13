МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рыночная стоимость китайский компаний впервые с 2015 года достигла отметки в 10 триллионов долларов.

Как пишет агентство Bloomberg, совокупная капитализация бизнеса Поднебесной достигла рекордного показателя из-за политики властей страны.

Это стало главным драйвером для фондового рынка Китая.

Начиная с марта текущего 2020 года совокупная рыночная стоимость акций на китайском рынке выросла на 30% или на 3,3 триллиона долларов.

Таким образом, он закрепился на второй строчке в мире по показателю капитализации. Впереди остались только Соединенные Штаты (38 триллионов долларов.

Третье и четвертое место занимают две другие азиатские территории: Япония (6,3 триллиона долларов) и Гонконг (5,9 триллиона долларов).

При этом агентство поясняет, что Гонконг часто используется китайским бизнесом для выхода на биржу с целью привлечения инвестиций из-за границы: именно Гонконг, обладающий статусом специального административного района Китая, не попадает под целый ряд ограничений, наложенных на материковую часть Поднебесной.

Еще один фактор, который оказал влияние на рост капитализации китайских компаний — политика Пекина по популяризации биржевой торговли, укрепление курса юаня, а также выход на IPO нескольких китайских компаний и прошлогодний запуск шанхайской биржи STAR.