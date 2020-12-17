МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Европейский парламент в ходе пленарной сессии в Брюсселе проголосовал за принятие законопроекта о бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы. "Сердце" экономики Китая столкнулось с невиданными проблемами

За документ проголосовали 548 депутатов. Против — 81. Воздержались — 66.

"Сегодняшним голосованием Европарламент принял исторический бюджет в исторический момент. Он закладывает основы для нового начала: для более зеленой и справедливой Европы. Пришло время проявить политическое и идеологическое мужество, чтобы осуществить эту радикальную трансформацию", — прокомментировал голосование председатель Европарламента Давид Сассоли.

Бюджет ЕС на ближайшие семь лет утвержден в размере 1,074 триллиона евро. Помимо этого, утвержденный бюджет будет дополнен еще на 750 миллиардов евро, которые будут выделены из фонда восстановления экономики Евросоюза.