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Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2021–2027 годы
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Европейский парламент в ходе пленарной сессии в Брюсселе проголосовал за принятие законопроекта о бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы. За документ проголосовали 548 депутатов... ПРАЙМ, 17.12.2020
евросоюз, бюджет, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Европейский парламент в ходе пленарной сессии в Брюсселе проголосовал за принятие законопроекта о бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы.
За документ проголосовали 548 депутатов. Против — 81. Воздержались — 66.
"Сегодняшним голосованием Европарламент принял исторический бюджет в исторический момент. Он закладывает основы для нового начала: для более зеленой и справедливой Европы. Пришло время проявить политическое и идеологическое мужество, чтобы осуществить эту радикальную трансформацию", — прокомментировал голосование председатель Европарламента Давид Сассоли.
Бюджет ЕС на ближайшие семь лет утвержден в размере 1,074 триллиона евро. Помимо этого, утвержденный бюджет будет дополнен еще на 750 миллиардов евро, которые будут выделены из фонда восстановления экономики Евросоюза.