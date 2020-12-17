МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что власти Украины ничего не предприняли для политического урегулирования ситуации в Донбассе. Ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах. Путин оценил сроки открытия границ

"Мы, когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение, прошел обмен удерживаемыми лицами", — отметил президент России.

"Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути дела в плане политического урегулирования", — добавил он.

Напомним, что власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой независимых республик (ЛНР и ДНР), которые объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

По последним данным Организации объединенных наций (ООН), жертвами военного конфликта на этой территории стали около 13 тысяч человек.