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Путин оценил действия властей Украины для урегулирования в Донбассе
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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что власти Украины ничего не предприняли для политического урегулирования ситуации в Донбассе. Ничего не... ПРАЙМ, 17.12.2020
днр, россия, лнр, украина, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что власти Украины ничего не предприняли для политического урегулирования ситуации в Донбассе. Ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах.
"Мы, когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение, прошел обмен удерживаемыми лицами", — отметил президент России.
"Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути дела в плане политического урегулирования", — добавил он.
Напомним, что власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой независимых республик (ЛНР и ДНР), которые объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
По последним данным Организации объединенных наций (ООН), жертвами военного конфликта на этой территории стали около 13 тысяч человек.