КИЕВ, 17 дек — ПРАЙМ. Торжественное подписание соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве состоялось в четверг, сообщается на сайте украинского министерства финансов.

"Это — рамочное соглашение, которое определяет перечень проектов, договоренности о финансировании которых правительством ФРГ было достигнуто во время украинско-германских переговоров в течение 2011-2019 годов. Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до 214,6 миллиона евро, которые могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов", — говорится в сообщении.

Путин сказал, кому выгоден "Северный поток - 2"

Условия предоставления кредитов правительством ФРГ: срок — 30 лет, в том числе 10 лет льготного периода; процентная ставка — 2% годовых, комиссия за обязательство — 0,25% годовых.

Кроме того, соглашением предусматривается предоставление 40 миллионов евро на безвозмездной и безвозвратной основе — в форме грантов, из которых 30,5 миллиона евро будут направлены на "улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления на Украине".

Украинский министр финансов Сергей Марченко выразил благодарность правительству Германии, посольству ФРГ на Украине, Кредитному учреждению для восстановления (KfW), а также лично послу ФРГ Анке Фельдхузен за поддержку на пути Украины к экономическому развитию и многолетнее сотрудничество. Министр заверил, что команда минфина сохранит высокий темп работы и во время подготовки соглашения к ратификации Верховной радой Украины.