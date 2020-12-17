ПРАГА, 17 дек — ПРАЙМ. Верхняя палата чешского парламента, сенат, призвала правительство страны не допускать по соображениям безопасности фирмы России и Китая к участию в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны), сообщила пресс-служба сената.

"Сенат призывает правительство Чехии не приглашать к участию в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" кандидатов из России и Китая. Само присутствие в тендере представителей этих государств в соответствии со стратегическими документами Чехии можно назвать рискованным", — говорится в заявлении сената.

В заявлении также указывается, что сенат считает недопустимым, "чтобы в стратегическом строительстве нового ядерного блока участвовали компании из стран, которые относятся к государствам НАТО, как к враждебным, или их представители находятся в санкционном списке Евросоюза".

Заявки для участия в тендере еще в начале 2018 года подали шесть компаний: российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

Участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка страны. В сентябре более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности.

В июле этого года гендиректор чешской энергетической компании ČEZ (которая является инвестором проекта) Даниэл Бенеш сообщил о том, что в декабре 2020 года будет объявлен тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", его строительство должно начаться в 2029 году, а в 2036 году блок стоимостью 6 миллиардов евро должен быть готов.

В начале декабря премьер Андрей Бабиш сообщил о том, что тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", который ранее правительство предполагало объявить в конце этого года, будет перенесен на более поздний период, видимо, после парламентских выборов, намеченных на осень 2021 года.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что международные проекты "Росатома" сугубо коммерческие и "не должны страдать от недобросовестной конкуренции и политических спекуляций".